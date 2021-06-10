Trevanian Şibumi kimdir? Trevanian Şibumi hayatı ve biyografisi
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Trevanian Şibumi kimdir? Trevanian Şibumi hayatı ve biyografisi

Trevanian Şibumi kimdir? Trevanian Şibumi hayatı ve biyografisi
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Trevanian mahlası ile tanınan Amerikalı romancı Rodney Whitaker 12 Haziran 1931 yılında dünyaya geldi. Yazar vasiyetine uygun olarak vefatından sonra mezarının yeri açıklanmadı. Trevanian takma adı ile yazdığı casusluk ve macera romanları ile ünlenmiştir. Yayıncısının anlattığına göre ölümünden sonra yayınlanacak bir sürü çalışma bıraktı gerisinde. Peki, Trevanian Şibumi kimdir? Trevanian Şibumi hayatı ve biyografisi

Trevanian Şibumi kimdir?

Rodney William Whitaker (doğum 12 Haziran 1931, Granville, Washington County, New York - ölüm 14 Aralık 2005 Birleşik Krallık), Amerikalı yazar. Romanlarında genellikle Trevanian takma adını kullandığı için bu isimle tanınır.

14 Aralık 2005'te 74 yaşında hayata veda etti. Birleşik Krallık'ın batısında adı açıklanmayan bir kronik akciğer hastalığı tedavisi gören Whitaker, 15 Aralık'ta toprağa verildi. Vasiyetine uygun olarak mezarının yeri açıklanmadı.

"Trevanian" adıyla yazdığı casusluk ve macera romanlarıyla ünlenen Rod Whitaker, kendi adının dışında, "Nicholas Seare" ve "Benat LeCagot" gibi birçok takma isimle değişik konularda eserler yayımladı.

Katya'nın Yazı, Şibumi, Hesaplaşma, Yirminci Mil Türkçeye çevrilen ve en bilinen kitapları. Kitapları dünyada milyonlarca basılan Whitaker, yaşamı süresince hiç ortaya çıkmayarak kendisini gizledi.

Şibumi (Shibumi) adlı macera romanı dünyada satış rekorları kırmıştır(Şibumi). Yazarın Yayımlanmış 10 kadar romanı 5 milyonun üzerinde satış yapmıştır. Türkçeye İnfazcı adıyla çevrilen ilk romanı The Eiger Sanction, ünlü oyuncu/ yönetmen Clint Eastwood tarafından sinemaya kazandırılmış ve çok başarılı performans sergilemiştir.

Şibumi Kitabı Hakkında Detaylar...

Shibumi, Rodney William Whitaker'ın takma adı olan Trevanian tarafından İngilizce olarak yazılmış, 1979 yılında yayınlanan bir romandır.

Shibumi 1970'lerde geçiyor ve batı dünyasının çoğunu gizlice kontrol eden enerji şirketlerinin bir komplosu olan "Ana Şirket" ile çok yetenekli bir suikastçı olan Nicholaï Hel arasındaki mücadeleyi anlatıyor.

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