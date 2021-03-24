Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti
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Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

24.03.2021 05:16 | Son Güncelleme: 24.03.2021 05:20
Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Turgut Elvan (20), trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Turgut Elvan (20), trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı. Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Korkunç olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- İzmir
Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti
Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti
Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti
Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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