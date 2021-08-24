Trendyol Sepette İyilik Festivali başlıyor
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Trendyol Sepette İyilik Festivali başlıyor

Trendyol Sepette İyilik Festivali başlıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Trendyol, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Sepette İyilik Hareketi'nin birinci yılında Sepette İyilik Festivali'ni düzenliyor.

Trendyol, toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Sepette İyilik Hareketi'nin birinci yılında Sepette İyilik Festivali'ni düzenliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün ve yarın gerçekleşecek festivalde, 33 sivil toplum kuruluşunun (STK) ürünlerinin yanı sıra bu kuruluşlara ek kaynak yaratma hedefiyle hazırlanan dijital destek kartları da Trendyol'un 30 milyonu aşkın müşterisiyle buluşacak.

Satılan tüm ürünler ve dijital destek kartlarının gelirinin tamamı STK'lara aktarılacak. Platform üzerinden Ahbap, TOÇEV, Tohum Otizm Vakfı, HAYTAP, AKUT, TİDER, Hayata Destek Derneği, TOFD, Çocuk Eğitim Derneği, OBİDEV, İZEV, SosyalBen, GİVİN, Down Sendromu Derneği'ne ait dijital destek kartlarına ulaşılabilecek.

Farklı paydaşları iyilik hareketinde buluşturuyor

Türkiye'ye ve ekosistemine en yüksek pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen Trendyol'un aynı çatı altında topladığı STK'lara yarattığı kaynak 1 yılda 1 milyon TL'yi aştı. 30 milyondan fazla müşterisine ve 180 bini aşkın satıcısına da çağrı yapan Trendyol, farklı paydaşları iyilik hareketinde buluşturuyor.

STK'ların ek kaynak yaratmasına destek vermenin yanı sıra dijitalleşmelerine de büyük önem veren Trendyol, STK'lara ürün listeleme, tedarik ve operasyon süreçlerinin yönetimi, satış stratejileri geliştirme ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi e-ticaretin önemli noktalarını öğrenme fırsatı sunuyor. Ayrıca, STK'lara teknoloji, iletişim ve pazarlama desteği de veriyor.

Örnek projelere imza atılıyor

STK'larla birlikte örnek uygulamalara imza atan Trendyol, Ahbap'ın "Sahneye Ses Ver" dijital destek kartlarıyla sahne emekçilerine destek oldu. Yaşanan yangın felaketinde yaraları sarmak için fidan bağışından lojistik desteğe farklı alanlarda katkı sağlarken, AKUT, TİDER, HAYTAP ve Hayata Destek Derneği'nin dijital destek kartlarını da platformda satışa sundu. Bu kartlardan elde edilen tüm geliri, yangınların kontrol altına alınması ve bıraktığı hasarın giderilmesi için sivil toplum kuruluşlarına aktardı.

Ayrıca, TEV ile birlikte Trendyol Kalpten Kalbe Bursu'nu hayata geçiren Trendyol, Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliği ile de üniversite öğrencilerine burs olanağı sağlıyor. Platform üzerinde yer alan Bağış Paneli ile de STK'lara yapılan bireysel bağışın artırılmasına destek oluyor. Sivil toplum alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçiren Trendyol, Tohum Otizm Vakfı ile ilk dijital Tohum Otizm Alışveriş Festivali'ni de gerçekleştirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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