Tramvaylarda sahne provası yapan lise öğrencileri büyük hayallerinin peşinden gidiyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Büyük hayaller peşinden giden Eskişehirli lise öğrencisi 3 arkadaş, tramvaylarda müzik yaparak hem harçlığını çıkartıyor, hem de yolculuk yapanların keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Kültür ve sanat faaliyetleriyle dikkat çeken Eskişehir'in her köşesinde geleceğin sanatçıları yetişiyor. Caddelerde, kaldırımlarda hatta toplu taşıma araçlarında dahi sokak sanatçılarına denk gelinen şehirde birbirinden farklı tarzda müzik yapan gençler, halkın da beğenisini topluyor. Güzel sanatlar lisesi öğrencileri Kaan, Baran ve Mertcan da ilk olarak sokaklarda başladıkları bu işe uzun zamandır tramvaylarda devam ediyorlar. Yolculardan müsaade istedikten sonra kendilerine has tarzlarıyla müziklerini yapan lise öğrencisi 3 arkadaş, genç yaşta herkese özgüven örneği oluyorlar. Gerçekleştirdikleri performansın sonunda destek olmak isteyenlerden harçlıklarını toplayan 17 yaşındaki gençler, bu şekilde ailelerine de maddi zorluk yaşatmadan geleceğe hazırlanıyor.

"Güzel hayallerimiz var"

Sevdikleri işi hobi olarak yaptıklarını, aynı zamanda giderlerini karşılamak için harçlık kazandıklarını belirten Mustafa Kaan Sekin, sokak müzisyenlerine özenerek başladıklarını söyledi. Büyüklerini emsal alarak sokak sanatçılığına başladıklarını ama ileriye yönelik güzel hayalleri olduğunu ifade eden Sekin, "Genel olarak tramvaylarda müzik yapıyoruz. Hem harçlığımızı çıkartıyoruz hem de ailelerimize yardımcı olmuş oluyoruz. Sokak müzisyenlerini görüp özendik. Bizde onlar gibi olabilmek için bu işe başladık. Hobi olarak yapıyoruz. Şarkı söylemeyi ve gitar, enstrüman çalmayı seviyoruz. Severek yapıyoruz. Güzel de hayallerimiz var, umarız ki güzel yerlere geliriz" dedi.

"Tramvaya ilk bindiğimizde insanlardan müzik yapmak için izin istiyoruz"

İdealleri doğrultusunda kendilerini bir nevi sahneye hazırladıklarını da belirten Mustafa Kaan Sekin, herkesin içinde müzik yapabilecekler özgüvene sahip olduklarını belirtti. İlk zamanlar utanmalarına rağmen şuan olabildiğince rahat şekilde sanatlarını icra ettiklerini belirten Mustafa, "İlk başlarda utandığımız, çekindiğimiz anlar oldu. Şuan herkesin içinde dahi olsa enstrümanımızı çıkarıp çalabiliyoruz, söyleyebiliyoruz. Aslında çok eğlenceli oluyor. İnsanların ilgisini çekmek, bizi dinlemeleri bizim hoşumuza gidiyor ve bizi gururlandırıyor. Tramvaya ilk bindiğimizde insanlardan müzik yapmak için izin istiyoruz. Çünkü 1 kişi bile rahatsız olsa, saygı duymamız gerekiyor. Rahatsız olan varsa o tramvaydan inip başka tramvaya biniyoruz. Şarkımızı söyledikten sonra öğrenci olduğumuzu söylüyoruz. Bu şekilde harçlığımızı topluyoruz. Daha sonra dinledikleri için teşekkür edip tramvaydan ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Genel olarak olumlu tepkiler alıyoruz"

Sokaklarda başlayan müzik yapma isteğinin şuan tramvaylarda devam ettiğini söyleyen Uğur Baran Bingöl, vatandaşların tepkilerini anlattı. Zaman zaman olumsuz tepkiler alsalar dahi genel olarak insanların memnun olduğunu belirten Bingöl, "İlk başta Mertcan'la birlikte sokaklara çıkıyorduk. Sonra Kaan'la tanıştık. O da bize tramvayları önerdi. Daha sonra üçümüz tramvaylarda söylemeye başladık. Öncelikle çok zor, sanata saygısı olmayan çok kişi oluyor. Bu tarz durumları da saygıyla karşılıyoruz. Genel olarak olumlu tepkiler alıyoruz. Olumsuz tepki çok az alıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Sinir bozucu şeylerle karşılaşabiliyoruz"

İnsanların bazen olumsuz tepki vermesine karşılık alkışlarla ve tebriklerle de karşılaştıklarını belirten Mertcan Çatalkaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Burası meyhane mi diyenler oluyor. Sinir bozucu şeylerle karşılaşabiliyoruz. Eskişehir zaten kültür ve sanat merkezi olmasına rağmen böyle durumlarla karşılaşmak sinir bozucu oluyor. Alkışlayanlar oluyor, bu yolda devam etmemiz gerektiğini söyleyenler, dua edenler oluyor." - ESKİŞEHİR