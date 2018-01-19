Tramvayın Çarptığı Polis Memuru Yaralandı
Gaziantep'te tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı.
Gaziantep'te tramvayın çarptığı polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki tramvay durağında rayların karşısına geçmeye çalışan polis memuru Ömer Faruk Çiftçi'ye, diğer yönden gelen tramvay çarptı.
Tramvayın altında sıkışan Çiftçi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bacağından yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.