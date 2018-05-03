Ayakkabısını Çıkarıp Küçük Çocuğa Vermişti! İşte İnsanlık Dersi Veren Gencin Yeni Görüntüleri
Samsun'da tramvayda bir çocuğun ayakkabısız olduğunu gören genç, kendi ayakkabısını çıkarıp vermişti. Yola yalın ayak devam eden gencin yeni görüntüsü ortaya çıktı.
Samsun'da tramvayda ayakkabısını çıkarıp küçük bir çocuğa veren gencin, yalın ayak olarak yürüdüğü yeni görüntüler ortaya çıktı.
ÇOCUĞU AYAKKABISIZ GÖRÜNCE KENDİ AYAKKABISINI ÇIKARIP VERDİ
Samsun'da tramvayda yolculuk eden ve ismi henüz bilinmeyen genç, tramvaydaki bir çocuğun ayakkabısının olmadığını fark ederek, ayağındaki ayakkabıyı çıkartıp çocuğa giydirdi.
TRAMVAYDA BİR KİŞİ CEP TELEFONUNA KAYDETTİ
Ayakkabılarını çocuğun ayağına giydiren genç, ayakkabıları bağladıktan sonra yoluna yalın ayak devam etti. O anlar tramvaydaki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
YOLUN AYAK YOLA DEVAM EDEN GENCİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Öte yandan ayakkabılarını küçük çocuğa giydiren ve sergilediği örnek davranışla adeta insanlık dersi veren gencin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gencin Atakum ilçesi Mimar Sinan istasyonundan tramvaya biniş anı ile Canik ilçesi Samsunspor istasyonunda tramvaydan inerek yalın ayak yoluna devam etmesi SAMULAŞ'ın güvenlik kameralarına yansıdı.
Yaptığı insanlıkla gündem olan gencin, Irak uyruklu olduğu sanılıyor.
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Demekki hala değerlerini kaybetmeyen genclerimiz var.Helaal olsun.Asil insanlar başka...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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İyide iyilik yapmışsın hayır işlemişsin ama neden çektin çocuk rencide olabilirCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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lüks yat, son model spor arabalar, lüks daireleri olan insanlar kendilerini soylu zanediyolar ya hane işte soylu olmak budur adamlık budurCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Adaletsiz dünyaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Gençlik buna derim. Geliçegmiz böylelerine derim. Zübelere degil! Dogru Davranis buna derim.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır