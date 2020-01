Trakya Üniversitesi'nin "Bir öğrenci de sen okut" kampanyasına sanatsal destek

02.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:05

Trakya Üniversitesi tarafından her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası yararına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Heykel Sergisi'nden yaklaşık 17 bin lira gelir elde edildi.



Trakya Üniversitesi Vakfı çatısı altında 2017 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar bireysel ve kurumsal olarak birçok bağışçının destek verdiği "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyasına, üniversitenin iç dinamiklerinden katkı gelmeye devam ediyor.



Bu kapsamda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Ercan Yılmaz'ın fikri ve Dekan Prof. Melihat Tüzün'ün destekleriyle, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Heykel Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin kuruma bağışladıkları heykellerden oluşan sergi büyük ilgi gördü.



Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 7 yıllık emek ve birikimlerinin yer aldığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 62 eserden oluşan sergiden, toplamda 16 bin 890 lira bağış elde edildi. Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ile Edirne ve Tekirdağ'dan çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergiye, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri de destek verdi. Kurul üyelerinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alpaslan'ın 5, Hümeyra Şahin'in de 1 adet eser aldığı sergiden elde edilen gelir, "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası kapsamında, Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilere burs sağlanması amacıyla kullanılacak.



Serginin hayata geçirilmesinde emeği olan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, sergi sayesinde öğrencilerin, 7 yıllık emek ve birikimleri sonucu tasarladıkları sanat eserlerinin hem özel hem de kamusal alanda sergileme fırsatı bulduğuna dikkat çekti. Eğitime verilen desteğe sanatsal bir perspektif getirerek kampanyaya katkı sağlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Dekan Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Ercan Yılmaz ile öğrenciler başta olmak üzere sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyası sayesinde bugüne kadar bine yakın öğrencinin öğrenim hayatına katkıda bulunduklarını belirterek, "Her yıl artan başvuru sayısıyla birlikte bu konudaki sorumluluğumuz da giderek artıyor. Her geçen yıl daha çok sayıda öğrencimizin yaşamına dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha fazla kaynak oluşturmak için bu örnekte olduğu gibi yeni fikirler, yeni projeler geliştirmeye gayret ediyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin ortaya koyduğu çaba gerçekten çok değerli. Bu güzel fikir ve sergi sayesinde, daha da çok öğrencimize burs olanağı sunabileceğiz. "Bir Öğrenci de Sen Okut" kampanyamız sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilik hayatlarının da rahat geçmesine olanak sağlıyoruz. İnanıyoruz ki yardımseverliği, gönüllülüğü esas alarak ve kentimizin tüm dinamiklerini harekete geçirerek oluşturduğumuz bu sinerji, kartopu gibi büyüyerek amacına hizmet edecek ve daha çok öğrencimize can suyu olacaktır" dedi.



Kampanyanın hayata geçirildiği 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren toplam 813 öğrenciye burs imkanının sağlandığı kampanya kapsamında, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrencilere aylık 300 TL maddi destek veriliyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA