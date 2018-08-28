Trakya Üniversitesi'nden Bir Edirne Projesi: 'Şerbet-i Fünun'

Trakya Üniversitesi'nden bir Edirne projesi olan "Şerbet-i Fünun" projesine Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek geldi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikri ve girişimleriyle, Trakya Üniversitesi'ndeki alanında uzman bir ekip tarafından geliştirilen "Şerbet-i Fünun" projesinin, "Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Destek almaya hak kazanan "Şerbet-i Fünun" Projesi, Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Merkez Ofisi'nde, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun katıldığı törenle imzalandı.

Projeyle Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi bir binanın, Osmanlı Dönemi'ni temsil edecek şekilde donatılarak, hem tarihi değerlerin yaşatılması hem de ziyaretçilere, alışılagelmiş içeceklerden farklı olarak, sağlıklı, lezzetli, dillere destan Osmanlı şerbetlerinin sunulması amaçlanıyor.

Mevsimine göre farklı meyvelerle üretilecek şifalı Osmanlı şerbetleri başta olmak üzere, Osmanlı tatlı ve yemekleri ile Osmanlı'ya özgü sanatların da yaşatılacağı proje kapsamında, eğitim çalışmaları ön planda tutulacak. Projeyle, yerel halk ve turizm meslek çalışanlarına yönelik atölye çalışmaları ve eğitimler düzenlenerek kalkınmaya destek sağlanacak.

Ayrıca Edirne'nin cazibe noktalarından biri olan Karaağaç Bölgesi'nin, tarih ve kültür koruma uygulamalarıyla turizm açısından canlandırılması sağlanacak. Mimari, kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirerek Edirne'nin tanıtımına önemli katkı sağlaması beklenen proje, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, Doç. Dr. Ahmet Atakişi, Doç. Dr. Güney Çetin Gürkan, Öğr. Gör. Alper Çevik, Öğr. Gör. Burak İşçimen, Öğr. Gör. Şinasi Özmen ve Öğr. Gör. Serdar Özer öncülüğünde gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projeyle Edirne'mize çok önemli bir değer daha kazandıracak olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri giymiş çalışanların, çeşit çeşit Osmanlı şerbetleri ve tatlıları ikram edeceği 'Şerbet-i Fünun', üniversitemizin ve Edirne'nin yüz akı projelerinden, mekanlarından biri olacak. Projenin en önemli yönlerinden biri, unutulmaya yüz tutmuş, birbirinden lezzetli, şifa niteliği taşıyan Osmanlı şerbetlerinin günlük yaşama taşınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin binlerce yıllık geçmişe sahip kültürümüzü deneyimleyecek olması. Osmanlı denince birçok niteliğin yanı sıra şifalı şerbetleri de akla gelir. Şerbet, Osmanlı saray kültüründe altın ibriklerde sunulacak kadar itibar gören bir içecekti. Serinlemede, besin takviyelerinde, sağlık uygulamalarında önemli bir yeri olduğunu bildiğimiz şerbetin, bu proje sayesinde günümüzde de hak ettiği önemi görecek olması bizim için çok değerli. Üniversitemiz, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiği yeni proje ve çalışmalar sayesinde akademisyen ve sektör çalışanlarını buluşturarak bölgemize ve ilimize katkı sağlamaya devam edecek. Şerbet-i Fünun projesi, Edirne'nin turizmine de çok önemli katkılar sağlayacak. Trakya Kalkınma Ajansı ve Genel Sekreter Mahmut Şahin başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise imzalanan protokolün gerek kültürümüzün yaşatılması, gerekse Edirne ve Trakya'nın kalkınması açısından çok önemli olduğunu belirterek, projenin hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diledi. - EDİRNE