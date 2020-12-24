KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
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KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

24.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:02

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü drama eğitmeni Cem Korunmaz, hazırladığı Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti.

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için görev yapan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüsü drama eğitmeni Cem Korunmaz, hazırladığı Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti.

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünde görevli Korunmaz, vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine uymaları amacıyla tek kişilik 4 dakikalık skeç hazırladı.

Trakya şivesiyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması, ev gezmelerinin yapılmaması gibi konulara değinen Korunmaz'ın videosu beğeni topladı.

Skeçte Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına da yer verildi.

Korunmaz, AA muhabirine, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı eğlendirici ve bilgilendirici skeci herkesin izlemesini tavsiye etti.

Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini anlatan Korunmaz, bu sürecin birlik ve baraberlik içerisinde aşılacağına inandığını ifade etti.

Skecin, Kırklareli Valiliği ile Vefa Sosyal Destek Grubunun sosyal medya hesaplarından yayınlanacağı belirtildi.

KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
KIRKLARELİ - Trakya şiveli skeç ile Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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