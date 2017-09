Trakya'nın Asırlık Eğlencesi "Pavli" Başladı

Sultan II. Abdülhamid'in fermanı ile bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla 1910 yılında Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Pavli Panayırı, törenle başladı.



Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, Zübeyde Hanım Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, panayırın 108 yıllık büyük bir gelenek olduğunu söyledi.



Türkiye'deki birçok panayırın gelişen teknolojiye yenik düştüğünü ifade eden Açıkel, birçok panayırın ise festivale dönüştüğünü ifade etti.



Varlığını koruyan ve Trakya'nın tek ayakta kalma özelliğini taşıyan Pavli Panayırının yarım asrı aşkın süredir ilk günkü heyecanıyla kutlandığına dikkat çeken Açıkel, "Panayırımız Trakya'da hatta Marmara'da bilenen panayır ile büyüyen, panayırları hatırlamak isteyen on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Panayırımız adeta bir bayram havası içinde geçmekte ve bölge halkının sıcak duyguları ile hayat bulmaktadır. Trakya'da her yıl ilgiyle beklenen panayırımız, bölge halkının eğlence ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken, diğer yandan da gelenek ve kültürün yaşatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Panayırımız ile yöre halkının tanışması, kaynaşması, birlik ve beraberliği artmaktadır. Bölge halkının günlük yaşamında çok büyük yer tutan panayırımız 400 esnafın katılımıyla 110 dönümlük bir alanda kurulmaktadır." diye konuştu.



Hükümetin desteği ile panayır alanına 2 yılda 1 milyonluk bir yatırım yapıldığını anlatan Açıkel, tüm vatandaşları panayıra davet etti.



Törende Kırklareli Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan da birer konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından mehteran ve bando ekibinin gösterilerinin ardından panayırın açılış kurdelesi kesildi.



Panayır 17 Eylül Pazar günü sona erecek.



Panayır ilgi görüyor



Halk arasında "Sonbahar panayırı" ve "Pomak bayramı" diye de bilinen panayır alanına traktör römorkları ile gelen vatandaşlar burada konaklıyor.



Yöre halkı yıl boyunca hazırladıkları yöresel yiyecekler ve giyim eşyalarını panayır alanında satışa sunarken, gece saatlerinde ise römork çevrelerinde doyasıya eğleniyor.



Renkli görüntülere sahne olan panayırda, Roman vatandaşlar, kendilerine has eğlence anlayışlarıyla panayırın eğlence ayağını diri tutuyorlar.



"İğne atılsa yere düşmeyecek" kadar kalabalık olan panayırda lunapark eğlencesi dikkat çekiyor.



Büyük bir alanda kurulan lunapark ve farklı ürünlerin satıldığı tezgahları gezip çeşitli eğlencelere katılanlar, bir asırlık etkinliğe tanıklık ediyor.



Lunapark sadece çocukların değil tüm vatandaşların ilgisini çekiyor.