Trakya'da vaka sayılarında düşüş
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Trakya'da vaka sayılarında düşüş

Trakya'da vaka sayılarında düşüş
Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 ile 7 Mayıs günleri arasında, illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda; Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın 1 ile 7 Mayıs günleri arasında, illerde 100 bin nüfusa göre açıkladığı koronavirüs tablosunda; Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü. Düşüşe rağmen Tekirdağ, en çok vaka görülen iller arasında üçüncü oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 1-7 Mayıs için 100 bin nüfusa göre açıkladığı vaka haritasında Trakya bölgesinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü. 27-23 Nisan'da açıklanan tabloda Tekirdağ'ın 489,89 olan vaka sayısı 318,48'e, Kırklareli'nin 498,70'ten 287,23'e, Edirne'de ise 340,88'den 204,53'e düştü. Vakaların düşmesine rağmen en çok vaka görülen iller arasında Tekirdağ, İstanbul ve Kastamonu'nun ardından üçüncü il olarak yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet GÖKÇE

Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre İstanbul, Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak ve Erzurum 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
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