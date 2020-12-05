Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

05.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:31

Son dakika haberleri... Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Edirne'de kısıtlama kapsamındaki kişiler evlerinde kaldı.

Selimiye Camisi ve çevresinde kısıtlamayla başlayan sakinlik, sabah saatlerinde de devam etti. Kentin işlek noktalarından Saraçlar ve Çilingirler caddelerinde de sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama sona erene kadar denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde vatandaşların büyük bir bölümünün kısıtlamaya uydukları gözlendi.

Kentte normal günlerde işlek olan meydan ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Vatandaşların evde kalmasıyla, kentin işlek noktaları Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve sahil şeridi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Son dakika: EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ - (DRONE) Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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