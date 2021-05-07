İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı
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İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

İstanbul'da, ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde kılındı.

İstanbul'da, ramazan ayının son cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde kılındı.

Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın ikinci, ramazanın ise son cuma namazı camilerde eda edildi. Vatandaşlar da namaz vaktinde evlerine yakın camilere giderek, namazını kıldı.

Kentteki selatin camileri de cuma namazı için gelen cemaatle doldu.

Vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni doldururken, bazı kişilerin avluda saf tuttuğu görüldü. Sultanahmet Camisi'nde, cemaat de sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak, namazlarını kıldı.

İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı
İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı
İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı
İstanbul'da ramazanın son cuma namazı, Kovid-19 tedbirleriyle camilerde kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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