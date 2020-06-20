Trakya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başladı - EDİRNE/KIRKLARELİ/
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Trakya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başladı - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

20.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:41

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Edirne'de sınava girmek için Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na gelen öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak içeriye alındı.

Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra salona girdi.

Aileler de sınava girene kadar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul dışında ise veliler yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan velileri sık sık uyardı.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'na sınava girmek için gelen Elif Sıla Polat, AA muhabirine, güzel bir yıl geçirdiğini söyledi.

Sınava iyi şekilde çalışarak hazırlandığını anlatan Polat, "Maskeyle sınava gireceğim. Değişik, ama sonucu güzel olacak diye düşünüyorum. İstanbul'da okumayı hedefliyordum ama pandemi döneminde her şeyin başının sağlık olduğunu öğrendik." dedi.

Ayın okulda sınava giren Ekin Sezgin ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Güzel bir yıl oldu, bir sürü deneyim kazandık. Emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyorum. Maskeyle sınava girmek biraz değişik ilk defa yaşıyoruz. İlk dönem konuları olacak, belki bu da avantaj sağlayacak." diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde 4 bin 748 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girdi.

İstiklal Ortaokulu'na gelen öğrenciler Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak binaya giriş saatini bekledi.

Okul binasında kurulan stantta öğrencilere maske verildi, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlandı.

Daha sonra öğrenciler okul binasının içine alındı. Öğrenci velileri ise okul bahçesinin dışında çocukları için dua etti.

Öğrencilerden Seval Taka, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Yıl boyu sınava hazırlandığını ifade eden Taka, hedefinin sınavlardan en iyi puanı almak olduğunu belirtti.

-Tekirdağ

Tekirdağ'da da 18 bin 468 öğrenci Liselere Geçiş Sınavı'na katıldı.

Sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'na gelen öğrencilere maske verildi. Okul bahçesinde kurulan düzeneklerde öğrenciler ellerini dezenfekte etti.

Trakya'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başladı - EDİRNE/KIRKLARELİ/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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