Trakya'da kar yağışı ile buğdayın gelişim hızı normal seviyelere geriledi - Haberler
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Trakya'da kar yağışı ile buğdayın gelişim hızı normal seviyelere geriledi

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya'da yağan karın, buğdayın gelişiminin normalleşmesini sağladığını söyledi.

EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Trakya'da yağan karın, buğdayın gelişiminin normalleşmesini sağladığını söyledi.

Bayazıt, köyleri ziyaret ederek, buğday ekili tarlalarda incelemede bulundu.

AA muhabirine açıklama yapan Bayazıt, aralık ayından bu ayın ilk haftasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini anımsattı.

Bu durumun, buğdayın gelişme sürecini hızlandırdığını vurgulayan Bayazıt, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava durum azot ihtiyacı ön plana çıkmış ve çiftçilerimizde üst gübre uygulamaları konusunda zaman kargaşası yaratmıştı. İlimizde yağan kar ile birlikte hava sıcaklığının düşmesi, buğdayın gelişiminin normalleşmesini sağlamıştır. Kar yağışı çiftçilerimizi sevindirdi, çiftçilerimize hayırlı, bol bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

Büyükdöllük köyünden çiftçi Reşat Deliormanlı ise kar yağışının tarlada ekili buğdaya büyük fayda sağladığını ifade etti.

Kar yağışının, buğdayın hızlı gelişmesini durdurarak sürece katkıda bulunduğunu belirten Deliormanlı, "Soğuk hava ve kar yağışı buğdayın vaktinden önce büyümesini engelledi. Buğday vaktinden önce büyüseydi verim düşük olacaktı. Kar yağışı bizi sevindirdi." dedi.

Tekirdağ ve Kırklareli

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise buğdayların bu dönemde soğuk havaya ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle kar yağışının ekili alanlara olumlu yansıdığını söyledi.

Yağışların üreticiyi sevindirdiğini dile getiren Şaylan, tüm çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çiftçilik yapan Rasim Aydın ise kar yağışına en çok çiftçilerin sevindiğini dile getirdi.

Gübre atım zamanının yaklaştığını anlatan Aydın, karın aynı zamanda bitkiye doğal azot imkanı sağladığını kaydetti.

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AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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