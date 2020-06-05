Trakya'da 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
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Trakya'da 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakiler, getirilen 6 saat serbestlikle, yeniden parklarda zaman geçirdi, bisiklete bindi.

Trakya'da 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
05.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:16

Trakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altındakiler, getirilen 6 saat serbestlikle, yeniden parklarda zaman geçirdi, bisiklete bindi.

Edirne'de gençler Saraçlar Caddesi'nde arkadaşlarıyla buluşup gezdi. Yaşları küçük olan çocuklar da aileleriyle caddede yürüyüş yaptı.

Tekirdağ'da saat 14.00'ten itibaren sokağa çıkmaya başlayan çocuk ve gençler, aileleriyle Süleymanpaşa sahilinde dolaştı.

Bazı çocuklar parklarda bisiklete bindi, kimi gençler arkadaşlarıyla buluşup açık alanlarda zaman geçirdi.

Kırklareli'nde de çocuklar park ve yeşil alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Çocuklar İstasyon Caddesi ile festival alanında eğlendi, top oynadı ve bisiklete bindi. Bazıları da uçurtmayla güneşli havanın tadını çıkardı.

14 yaşındaki Yağız Çukuryurt, bir süredir evde olduğunu, dışarı çıkınca arkadaşlarıyla buluşup keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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