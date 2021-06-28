Antalya'da Edirne rüzgarı esti
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Antalya'da Edirne rüzgarı esti

Antalya'da Edirne rüzgarı esti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

13 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

13 Yaş Minik Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri sona erdi.

Trakya Birlik Spor Kulübü sporcularından Asya Göçmen 42 kilogramda, Kıymet Rümeysa Tezcan ise 46 kilogramda birinci oldu. 50 kilogramda ise Eylem Engin birinci olmayı başardı. Sporcular, 36 takım arasından takım halinde 81 puan toplayarak Trakya Birlik Spor Kulübü'ne şampiyonluğu getirdi.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, "Trakya Birlik olarak her yaş grubunda mücadele eden sporcularımızı desteklemeye devam ediyoruz. Geçen hafta Antalya'da yapılan 12-13 yaş minik bayanlar Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine biz kulüp olarak 4 sporcumuz ile katıldık ve bunların 3 tanesi 1. olurken diğer sporcumuz 5. oldu. 36 takımın katıldığı şampiyonada topladığımız 81 puan ile takım halinde birinci olduk. Buradan başta bize destek veren yönetim kurulumuza, genel müdürümüze ve sporcularımız olmak üzere sporcularımızın ailelerine, antrenörlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Antalya'da Edirne rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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