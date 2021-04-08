Traktörün pulluğuna takılan taş, lahit mezarı ortaya çıktı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde tarlasını süren çiftçi E.G.'nin traktörünün pulluğuna taş takıldı. Müze Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı kazıda, Helenistik döneme ait lahit mezar ve içinde iskelet, topraktan yapılmış 2 kap ve 4 parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje bulundu.