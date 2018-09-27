Traktörün Altına Düşen Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da kullandığı traktörün altına düşerek ezilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Evci Mahallesi Bağsayar Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin İrklı (63), 55 KF 213 plakalı traktörü ile seyir halindeyken traktörün altına düştü. Traktörün ezdiği Fahrettin İrklı olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN