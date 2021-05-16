Traktörü durdurmak isterken canından oldu
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Traktörü durdurmak isterken canından oldu

Traktörü durdurmak isterken canından oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isteyen çiftçi, devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgeyi göre kaza, Erbaa ilçesine bağlı Madenli köyünde meydana geldi. Sadi Urgan (63) park ettiği traktörden indikten hemen sonra hareket ettiğini fark etti. Traktöre tekrar binerek durdurmaya çalışan Urgan'ın çabaları yetersiz kaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Urgan olay yerinde hayatını kaybetti. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından talihsiz adamın cansız bedeni traktörün altından çıkartıldı. Evli ve 4 çocuk babası Urgan'ın cenazesi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Traktörü durdurmak isterken canından oldu
Traktörü durdurmak isterken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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