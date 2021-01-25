Traktörleri definecilik için çalan şüphelinin çaldığı ve suçüstü yakalandığı anlar kamerada
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Traktörleri definecilik için çalan şüphelinin çaldığı ve suçüstü yakalandığı anlar kamerada

25.01.2021 15:09 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:13
Traktörleri definecilik için çalan şüphelinin çaldığı ve suçüstü yakalandığı anlar kamerada

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son zamanlarda meydana gelen üç ayrı traktör hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Hasan B.'yi (65) suçüstü yakaladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde son zamanlarda meydana gelen üç ayrı traktör hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheli Hasan B.'yi (65) suçüstü yakaladı. O anlar kameraya yansırken, şüpheli traktörleri satmak için değil, definecilik için çaldığını belirtti.

Gemlik ilçesindeki Cihatlı Mahallesi'nde son zamanlarda meydana gelen üç ayrı traktör hırsızlığı ile ilgili olarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

Hırsızlığın meydana geldiği alanlarda inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından traktörlerin ana yol kullanılmadan Bursa merkeze doğru gittiğini belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, çalınan bir traktörü ve hırsızlık şüphelisi Hasan B.'yi  merkez Osmangazi ilçesindeki Demirtaş Mahallesi'nde suçüstü yakaladı.

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Şüphelinin traktörleri çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelinin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Şüpheli Hasan B.'nin polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığı anlar da kameraya yansıdı.

DEFİNE AVCILIĞI İÇİN ÇALDIĞINI SÖYLEDİ

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Hasan B.'nin, buradaki ifadesinde traktörleri satmak için değil, kaçak definecilik yapmak için çaldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, şüphelinin daha önceki yıllarda kaçak define avcılığı ve hırsızlıktan sabıkası bulunduğu belirtildi. Şüpheli Hasan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Öte yandan, traktörün sahibi Ahmet V. (30) dün olay yerine gelerek, diğer traktörlerin de bulunmasını umduklarını söyledi. Traktör sahibinin yakını Abdurrahman Y. de, "1 ay içinde üçüncü traktör bu. Sabah 08.30'da yeğenim kalkmış, traktörün kapının önünde olmadığını görmüş. Bize haber verdi, biz de olay yerine geldik. Şu an yakalanan şüpheli kameralardan tespit edildi. Çok şükür yakalandı, traktörümüze kavuştuk. Büyük ihtimal diğer iki traktörü de bu şüphelinin aldığını düşünüyoruz. Psikolojimiz bozuldu, kendi traktörüm de Gemlik'te kapının önündeydi, aldım köye götürdüm." diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Traktörün çalındığı anların güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin suçüstü yakalanması

-Traktörden detaylar

-Traktör sahibi ve yakınının açıklamaları

-Şüphelinin emniyete getirilişi

Haber:  Kazım BULUT - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/GEMLİK,(Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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