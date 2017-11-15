Traktör ile Tır Çarpıştı: 6 Yaralı

BURSA'da zeytin hasadından dönenleri taşıyan traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saatlerinde Bursa -Yalova karayolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. Süleyman Demirtaş yönetimindeki 16 MEJ 12 plakalı traktör, yanından geçen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tröktör, devrildi. Kazada, zeytin hasadından dönen traktör sürücüsü Süleyman Demirtaş ile römorktaki Hacer Demirtaş, Ayhan Can, Hülya Seyrek, Aynur Yıldız ve Zaide Gür yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



- Bursa