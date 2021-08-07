Trafikte tartıştığı kişiyi çağırdığı yerde kurşun yağmuruna tuttu

Bolu'da, trafikte tartıştığı Hüseyin Alan'ı (28) telefonla arayarak işyerine çağıran Aşir Koçyiğit, genç adamı kurşun yağmuruna tuttu.

Bolu'da, trafikte tartıştığı Hüseyin Alan'ı (28) telefonla arayarak işyerine çağıran Aşir Koçyiğit, genç adamı kurşun yağmuruna tuttu. Vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden Alan'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Alan ile Aşir Koçyiğit'in arasında trafikte seyir halinde oldukları sırada tartışma yaşandı. Tartışmadan kısa bir süre sonra Koçyiğit telefonla aradığı Alan'ı konuşmak istediğini söyleyerek Organize Sanayi Bölgesi'nde bir akrabasına ait işyerine çağırdı.

Organize Sanayi Bölgesi'ne giden Alan, araçtan indiği sırada Koçyiğit'in silahlı saldırısına uğradı. Alan'ın üzerine 7 el ateş eden Koçyiğitin silahından çıkan 4 mermi genç adamın karın bölgesi ve ayaklarına isabet etti. Alan kanlar içinde yerde kalırken Koçyiğit olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Alan, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan ameliyatın ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri Alan'ı silahla yaralayan Koçyiğit'i yakalamak için çalışma başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı