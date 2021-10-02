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Trafikte otomobilin koltuğundaki buzağı görenleri şoke etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafikte otomobilin koltuğundaki buzağı görenleri şoke etti

Ankara'da trafikte bir otomobilin arka koltuğundaki buzağı görenleri hayrete düşürdü.

ANKARA (İHA) - Ankara'da trafikte bir otomobilin arka koltuğundaki buzağı görenleri hayrete düşürdü.

Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda vatandaşlar yanlarından geçen bir otomobilin arka koltuğunda buzağı olduğunu gördü. Daha önce küçükbaş hayvanlar taşınmasına rastlanırken bu sefer otomobilde buzağı taşınması görenleri şaşırttı. - ANKARA

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Haber: Trafikte otomobilin koltuğundaki buzağı görenleri şoke etti - Haberler
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