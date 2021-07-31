Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
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Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul'dan Marmaris'e doğru gittiği sırada, trafik noktasında rutin kontrol yapan polislerle tartışan ve kendisini tanıyamayan polislere "Tanımıyorsan Meclis albümünden bak" diyen CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Ortaya çıkan diyalog nedeniyle üzgünüm" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın trafikte görevini yapan ve kendisinden kimlik isteyen polislere sert şekilde çıkışması tepkilere neden olmuştu.

Aydoğan, kendisini tanıyamadığını belirten polislere yönelik, "Ben milletvekiliyim, nasıl kimlik istersin. Tanımıyorsan aç Meclis albümünden bak" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR METNİ YAYINLADI

Sözleri büyük tepki toplayan CHP'li Aydoğan, olayın ardından bir özür metni yayınlayarak, sert ifadeler kullandığı iki polis memuru ve emniyet camiasından özür diledi. Aydoğan, "Bu diyaloğun muhatap ortağı olan iki polis memuru arkadaşımda ve emniyet camiasında yarattığın incinme, üzüntü, kırgınlık var ise bu açıdan da ayrıca üzgünüm" dedi.

Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Trafikte kendisini durduran polise 'Tanımıyorsan albümden bak' diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak
Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Trafikte kendisini durduran polise "Tanımıyorsan albümden bak" diyen CHP'li vekil Turan Aydoğan özür diledi - Haberler
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