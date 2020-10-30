Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...
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Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...

30.10.2020 09:50 | Son Güncelleme: 30.10.2020 10:42

Bursa'da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bursa'da "at koşturur" gibi motor süren bir kişi trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişi tarafından beğenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Mudanya yolu üzerinde yaşandı. Mudanya istikametine motosikleti ile seyir halinde giderken ilginç hareketler yapan bir kişi trafikte seyreden başka kişilerin dikkatini çekti. Motosikletini at koşturur gibi süren sürücü ara sıra "elinde kamçı varmış" gibi hareket yapıp motosikleti daha hızlı gitmesi için kamçıladı. Şaşkınlığa sebep olan bu görüntüler trafikteki bir başka kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tek eliyle motoru hayali olarak kırbaçlayan motosikletli, kısa süre sonra gözlerden kayboldu. - BURSA

Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...
Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...
Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...
Trafikte ilginç anlar...Motosikletini kamçılayan adam...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 10:42:25. #1.15#
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