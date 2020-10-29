Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı
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Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı

29.10.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:54
Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı

Antalya'da seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet süren ve kendisini otomobilden cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da şerefe hareketi yapan motosiklet sürücüsü, polis tarafından tespit edilip kısa sürede yakalandı.

Antalya'da seyir halindeyken elinde içki dolu bardakla son sürat motosiklet süren ve kendisini otomobilden cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa da şerefe hareketi yapan motosiklet sürücüsü, polis tarafından tespit edilip kısa sürede yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye, ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı için 2 bin 605 lira para cezası uygulandı, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu için de emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlginç olay, dün Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00'da yaşandı. Kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir elinde alkol dolu bardakla hızla giden motosiklet üzerinde görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, şahsı fark edip cep telefonuyla kayda girdi. Kaydı çeken kişinin 'Allah'ım sabır' dediği motosiklet sürücüsü, buna karşılık şerefe işareti yaparak karşılık verdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde tek eliyle motosikleti hızlı bir şekilde kullanan sürücü, kısa süre sonra gözlerden kayboldu.

Görüntüler sonrası harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Abdulrıza I. olduğunu belirledikleri sürücünün Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada Abdulrıza I.'ya ekipler tarafından ehliyetsiz araç kullanmak ve kask takmamaktan toplam 2 bin 605 lira para cezası uyguladı. İfade için polis merkezine götürülen motosiklet sürücüsü, işlemlerinin ardından trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı
Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı
Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı
Trafikte içki kadehiyle 'şerefe' pahalıya patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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