Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı - Haberler

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Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte yaptıkları uygulamada, kadınları karanfillerle karşıladı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafikte yaptıkları uygulamada, kadınları karanfillerle karşıladı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Malatya Caddesinde yapılan uygulamada araçlar bir bir durduruldu. Uygulama için durdurulduklarını zanneden kadın sürücüler, karanfillerle karşılayan polisleri karşılarında görünce büyük sürpriz yaşadı. Uygulama noktasında kadın sürücülerinin yanı sıra kadın yolculara da karanfil dağıtan polisler, sürücülerin dikkatli olmaları hususunda da uyarılarda bulundu.

Aynı zamanda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kadınlara KADES uygulaması anlatılarak broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

Trafik uygulaması bu kez farklı oldu, polisler kadınları karanfillerle karşıladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Mart, Yerel, Haberler

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