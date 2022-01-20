Trafik polisleri yolda kalan araçları iterek sürücülere yardım etti

MUŞ'ta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçları iterek, sürücülere yardım etti.

Kentte yoğun kar yağışı etkili oldu, özellikle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ulaşımdaki aksamaları engellemek için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda büyük çaba sarf etti. İstasyon Caddesi'nde görev yapan ekipler, yolda kalan araçları iterek sürücüler yardımcı oldu. Polisin yanı sıra Muş Belediyesi'ne bağlı temizlik personeli ile çevredekiler de sürücülerin yardıma koştu. Yayaların da güvenliği için çaba sarf eden ekipler, özellikle yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlara eşlik etti.