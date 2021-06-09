Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | 3. Sayfa

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti Burdur'da trafik saatinde yolda aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

BURDUR - Burdur'da trafik saatinde yolda aracı bozulan vatandaşın yardımına trafik polisi yetişti.

Burdur - Fethiye yolunda bir vatandaşın kullandığı 15 LH 254 plakalı ticari araç trafiğin yoğun olduğu zamanda bozularak yolun ortasında kaldı. Bu sırada aracın bozulduğu yerde bulunan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi, sürücüye yardım etmeye çalıştı. Bir süre arabayı iten emniyet görevlisi arabayı kenara aldırarak trafik akışının bozulmasını engelledi. Polisin bu hareketi bir cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hasibe Eren Acun Ilıcalı Rahşan Gülşan
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yolda kalan sürücünün imdadına trafik polisi yetişti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 23:15:02. #1.14#

title