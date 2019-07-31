Trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaputuna çıktı
Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı.
Endonezya'da trafik polisi, kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin kaputuna tırmandı. Olay sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.
Olay, Endonezya'nın Bandung şehrinde meydana geldi. Bir sürücünün otomobiliyle kırmızı ışıkta geçmesi üzerine, sürücüyü durdurmaya çalışan trafik polisi, otomobil durmayınca kaputun üstüne atladı. Otomobile sarılmış halde giden trafik polisinin görüntüleri, saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA
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