Trafik polisi evinde tabancayla kendisini vurdu

17.11.2019 21:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 21:15

İZMİR'in Buca ilçesinde, 1 yıllık trafik polisi Atakan A. (27), tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'de, 1 yıldır trafik polisi olarak Narko alanda görev yapan Atakan A., iddiaya göre, yalnız yaşadığı evinin salonunda, kendisini tabancayla vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Atakan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Atakan A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, Atakan A.'nın 2013 yılında evlendiği ve 2016 yılında ise eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü. Atakan A.'nın intiharının nedeni araştırılırken, acı haber Tekirdağ'da yaşayan ailesine bildirildi.

Kaynak: DHA