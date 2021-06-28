Son dakika haberi: Trafik polisi evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi: Trafik polisi evinde ölü bulundu

Son dakika haberi: Trafik polisi evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapmakta olan Mehmet Ali Gül(46), evinde ölü bulundu.

Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yapmakta olan Mehmet Ali Gül(46), evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 15.30 civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayağının kırık olması nedeniyle raporlu olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Ali Gül'ün Hamidiye Mahallesi Mehmetçik Caddesi Bahar Apartmanı'nda oturduğu, eşi ve çocuklarının marketten döndüğünde Gül'ün cansız bedeniyle karşılaştığı kaydedildi.

Mehmet Ali Gül'ün ölüm haberinin duyulmasından kısa bir süre sonra olay yerine Sinop İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin gelerek kederli aileyle görüştü.

Gül'ün mesai arkadaşları da olay yerine gelirken, cumhuriyet savcısı ve olay yeri incelemenin de detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

21 yıllık memur Gül'ün kesin ölüm nedeninin yapılan otopsinin ardından belli olacağı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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