Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu - Haberler
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Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Yalova-Bursa karayolunda trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücüsü, U dönüşü yaparak karşı yöne geçmeye çalışırken bir otomobille çarpıştı.

Yalova- Bursa karayolunda trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücüsü, U dönüşü yaparak karşı yöne geçmeye çalışırken bir otomobille çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yalova-Bursa karayolu Sepetçioğlu mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Barış Şahinoğlu (30), 'U dönüşü yapılmaz' levhasına uymayarak karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu sırada Bursa'dan Yalova'ya doğru gelen 53 HE 6314 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet G. (33) hızını alamayarak motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Şahinoğlu metrelerce savrulurken, motosiklet ise bariyerlere çarparak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Barış Şahinoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - YALOVA

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu

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