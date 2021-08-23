Trafik kültürü erken yaşta kazandırılacak

Dört daire başkanlığının koordineli bir şekilde çalıştığı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda incelemede bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, trafik kültürünün erken yaşlardan itibaren oluşturulacağını vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Güney Terminali yanında bulunan alana kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 17 bin 473 metrekarelik alanda yapılan Park'ta incelemelerde bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete alınacağını duyurdu. İncelemede Gündoğdu'ya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan, Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi ve teknik personel katıldı.

7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR İÇİN

Çalışmalar hakkında ilgili daire başkanlarından bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, projenin 6 bin 500 metrekarelik sürüş parkuruyla 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandığını vurguladı. Gündoğdu, "Trafik Bu amaçla alanda yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak" dedi.

DÖRT DAİRE BAŞKANLIĞI KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR

Dört daire başkanlığının koordineli bir şekilde çalıştığı projede Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 19 adet ızgara ve 16 adet baca imalatını tamamladı. 3.088 ton plentmiks ve 1.295 ton binder imalatı yapan Fen İşleri, 2.349 m andezit bordür ve 1.634 m2 baskı beton alan imalatını da gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 ton baslı beton içi hasır çelik konulurken 900 ton aşınma asfalt imalatı da yakın zamanda yapılacak.

294 METREKARELİK İDARİ BİNA YAPILDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da 294 metrekarelik eğitim ve idari banin yapımını tamamladı. Ağaç dikimi ve çevre düzenlemesini yapacak olan park Bahçeler, toprak dolgu, yeşillendirme ve bitkilendirme çalışması yaparken sulama tesisatını da kuracak.

SİNYALİZASYON VE TRAFİK TABELALARI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ve trafik tabelaları konulacak. Hız kesici kasisler yapacak olan Ulaşım aynı zamanda yaya geçitleri ve yol çizgileri çizimini gerçekleştirecek.

22 ADET KAMERA İLE İZLENECEK

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı da çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yapı Kontrol, 28 adet aydınlatma direğinin altyapısı, kazı ve borulama ve ankraj işlemlerini tamamlarken beton atılmasının ardından direkleri dikecek. Direkler dikildikten sonra 19 adet dış ve 3 adet iç kamera olmak üzere 22 adet kamera takılacak. Depo, eğitim ve personel odasına elektrik, internet ve telefon iç tesisatları için altyapı hazırlandı, priz, anahtar ve lambalar takılacak.

Kaynak: Bültenler