Trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi
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Trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi

03.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:52
Trafik kazasında koyunları telef olan Şerife nineyi Aksaray Valiliği sevindirdi

Aksaray Valiliği, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e sahip çıktı.

Aksaray Valiliği, trafik kazasında 21 koyunu telef olan Şerife Keser'e sahip çıktı.

Aksaray Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Valiliğin, Kargın köyünde dikkatsiz bir sürücü tarafından koyunları telef olan Keser ailesinin yanında olacağı belirtildi.

Koyunları telef olan Şerife Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun kendisini telefonla aradığını, koyunlarının devlet tarafından karşılanacağının sözünü verdiğini söyledi.

Devlet büyüklerine teşekkür eden Keser, "İnşallah koyunlarım gelir. Benim geçim kaynağım bu hayvanlarım, başka bir gelirimiz yok. Dün kaza olunca çok üzülmüştüm. Bizim emeklilik gelirimiz falan yok. Bunlar da kazada telef oldu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Karnındaki kuzularıyla birlikte hayvanlarım öldü, çok üzüldüm. Valimiz dün olayı duyunca telefonla aradı. Allah bin kere razı olsun. Devletimizden, valimizden Allah razı olsun. İnşallah koyunlarım gelir. Geldi yetkililer, hayvanların küpelerini falan yazdılar. Oğullarımın her gün ayaklarındaki dikenleri temizliyordum. Böyle çalışarak büyütmüştük hayvanları." diye konuştu.

Aksaray'da dün akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü Turan D, Kargın köyü çıkışında koyun sürüsüne dalmış, kazada sürücüyle otomobildeki Ramazan U. yaralanmış, 21 koyun telef olmuştu.

Koyunları telef olan ve gözyaşı döken Şerife Keser, "Ne kadar süratliyse hayvanlarımızı 3 kilometre uzağa kadar sürüklemiş. Yavrularımı çok sürüklemiş. Görünce çok ağladım." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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