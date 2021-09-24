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Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve yıllık izin için geldiği memleketi Bartın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

BARTIN (İHA) - Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı

BARTIN - Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görev yapan ve yıllık izin için geldiği memleketi Bartın'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Görev yeri olan Erzurum'dan memleketi Bartın'a yıllık izin için gelen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akıncı Bartın-Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde tünel içinde meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Akıncı için Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde tören düzenlendi.

Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Uzman Çavuş Akıncı'nın ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akıncı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı törenin düzenlendiği meydana askeri manga ile getirildi. Okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Tören sırasında Akıncı'nın babası Muzaffer ve annesi Sultan Akıncı'nın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Törenin ardından Akıncı'nın cenazesi Ulus ilçesine bağlı Çavuş köyünde toprağa defnedildi.

Akıncı'nın Uzman Çavuşluk görevine 2 yıl önce başladığı öğrenildi.

Kaza, Bartın-Karabük karayolunun Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde tünel içinde meydana geldi. Uzman Çavuş Mehmet Akıncı'nın idaresindeki 67 TH 059 plakalı otomobil Karabük'ten Bartın yönüne seyir halinde iken tünel girişinde kontrolünü kaybederek karşı şeritten gelen Mert Y. yönetimindeki 37 RE 554 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sırasında Karabük yönüne seyir halinde olan Rıdvan C. yönetimindeki 06 BK 0451 plakalı hafif ticari araçta duramayarak kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kullandığı otomobilde sıkışan Akıncı olay yerinde hayatını kaybetti. Akıncı'nın araçta sıkışan cansız bedeni itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mert Y. ise 112 Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş törenle son yolculuğuna uğurlandı
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