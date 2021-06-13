Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın (28) cenazesi toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın (28) cenazesi toprağa verildi.

Mardin Yolu Caddesinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması üzerine ağır yaralı halde kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde kurtarılamayan öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'ın (27) Mardin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aileleri tarafından teslim alınan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kastamonu'ya, Basın'ın cenazesi Nusaybin'e getirildi.

Cenazeye Basın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve meslektaşları katıldı.

Basın, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Hacılar Mezarlığında ağıtlarla toprağa verildi.

Gözyaşı döken baba Emin Basın ve diğer aile fertleri başsağlığı dileklerini kabul etti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi
Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
Seçimi kazansa da, 180 günlük oturma şartını 2 günle ihlal edince muhtarlıktan oldu
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
HDP ilçe binasında terör örgütü elebaşının posteri asılmasına 25 yıl hapis istemi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 15:32:05. #1.15#

title