Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan öğretmen ağıtlarla toprağa verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın (28) cenazesi toprağa verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 öğretmenden Suzan Basın'ın (28) cenazesi toprağa verildi.

Mardin Yolu Caddesinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırlarken hafif ticari aracın çarpması üzerine ağır yaralı halde kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesinde kurtarılamayan öğretmenler Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'ın (27) Mardin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Aileleri tarafından teslim alınan Yıldız'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kastamonu'ya, Basın'ın cenazesi Nusaybin'e getirildi.

Cenazeye Basın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve meslektaşları katıldı.

Basın, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Hacılar Mezarlığında ağıtlarla toprağa verildi.

Gözyaşı döken baba Emin Basın ve diğer aile fertleri başsağlığı dileklerini kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak