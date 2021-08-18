Trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Dursun anısına Türk Kültürü Sempozyumu düzenlendi

- Trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Dursun anısına Türk Kültürü Sempozyumu düzenlendi 62 yaşında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u anmak için Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Prof. Dr.

- Trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Dursun anısına Türk Kültürü Sempozyumu düzenlendi

ANKARA - 62 yaşında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun'u anmak için Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde "Uluslararası Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi.

Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun, Malazgirt Savaşı'nı anma programı için gittiği Van'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybetmişti. 62 yaşında dünyaya gözlerini yuman Dursun için Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda "Uluslararası Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren ve Uluslararası Kültür ve Dil Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Fahri Temizyürek katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Prof. Dr. Dursun'un tarih bilimine adanmış bir ömrün birikimini, öğrenmeye ve öğretmeye karşı dinmeye bir tutkusu olduğunu ifade ederek, "Ülkesine ve milletine hizmette sınır olmayan bir iradeyi miras bıraktı. Hem eserleri ile hem ilhamı olup adını verdiği böyle etkinliklerle ama en çok da tarihini, kültürünü ve milli kimliğini sahiplenen onu yaşatan gençler vesilesiyle hatırası daima bizlerle olacak" değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Dursun'un vefat etmiş olmasına rağmen kalplerinde yarenlik ve rehberlik etmeyi sürdüreceğini dile getiren Bakan Ersoy, "Ahmet Haluk Dursun düşünce dünyamızda her zaman var olacak önemli bir isimdir. Ayrılığın acısı baki. Ama biliyoruz ki bize düşen görev bayrağı devralıp yola devam etmek, menzile erişmek ve yeni ufuklara yönelmektir. Hocamızın adı ile düzenlenen bu sempozyumda Türk kültürü çeşitli açılardan ele alınacak, fikirler paylaşılacak ve ortak doğruya ulaşmanın gayreti içinde olunacaktır. Alimin hatırası ilimle yaşatılır. Ne diyor hocamız, 'Önce aşk, sonra göz, sonra kelam, sonra ufkunun genişliği doymak bilmeyen bir iştahla öğrenme aşkı.' Bunlar olmazsa olmazlarımız" dedi.

Kültürün en geniş tanımıyla milletin varlığını teşkil eden, büyün unsurları kapsayan bir kavram olduğu ifade eden Bakan Ersoy, "Hayatımıza yön veren her fikrin eylemi ve kararlı temelinde kültürümüz yatar. Bunun ortaya koyduğu farktan dolayıdır ki dünyada birçok milli kimlikten bahsedebiliyoruz. Böylesi bir olguyu hayatın içinden çekip çıkarırsak geriye kayda değer hiçbir şey kalmayacağını söylemek hiç de zor değildir" diye konuştu.

Ziya Gökalp'in, "Bir cemiyette yalnızca aydınlar kültürden uzak kalmışlarsa o cemiyet kurtulabilir. Şayet halkın kültürü de bozulmuşsa o cemiyet bir daha dirilemez, ortadan kalkar" ifadesine atıfta bulunan Bakan Ersoy, "Ziya Gökalp, 'başka milletler içinde erir kaybolur' diyerek bu açık gerçeği vurgulamıştır. Kültürü korumanın yolu ise onu besleyen kaynakları koruyup sahiplenmekten geçiyor. Nasıl ki ağacın meyvesi başlı başına bir ürün hem de o ağacın bütün özelliklerini geleceğe taşıyacak olan tohumsa bir milletin dili, edebiyatı, sanatı, gelenek ve görenekleri gibi unsurlar da hem kültürün ürünleri hem de onu besleyecek, yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan tohumlarıdır" ifadelerine yer verdi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ise Prof. Dr. Dursun'un 19 Ağustos 2019'da elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Ömrünü Türk milletine, kültürüne, tarihine ve gençliğine adamış bilim ve dava insanı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun'u anmak üzere tertip ettiğimiz bir sempozyumda bir araya geldik. Huzurlarınızda bir kez daha büyük dava ve mefkure insanı Prof. Dr. Haluk Dursun'u rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Prof. Dr. Haluk Dursun'un kendine has üsluba, meselelere yaklaşım tarzına, sakinliğe, sanatkarane anlatıma sahip olduğuna dikkati çeken Rektör Yıldız, şunları söyledi:

"Onun özellikle konferanslarında üzerinde durduğu en önemli husus geçmişi tarihin derinliklerine dayanan dünya kültür mirasının en önemli yapıtaşlarından olan Türk kültürünün hak ettiği yeri alması yeni nesillere aktarılması noktasındaki mücadelesidir. Vefatından kısa süre önce Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yaptığı konuşmasında, 'Dicle'nin, Murat'ın, Karasu'nun, Zap Suyu'nun ve Aras'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız. Çakallara kaptırmamak için onlarla hemhal olmak, hemdert olmak ve beraber olmak lazım' sözleri dün gibi kulaklarımızda olan, söyledikleri sözleri o dönemde olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır."

Protokol konuşmalarının ardından Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, Bakan Ersoy'a hediye ve plaket takdim etti. Protokol daha sonrasında ise Prof. Dr. Dursun anısına hayata geçirilen resim sergisini gezerek tabloları inceledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik