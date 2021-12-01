KILIÇDAROĞLU, İMRANLI BELEDİYE BAŞKANI MURAT AÇIL'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

İMRANLI, SİVAS (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Sivas'ta önceki gün meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sivas'ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl (57) son yolculuğuna uğurlandı. Açıl'ın cenaze namazı Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde kılındı. Cenaze töreninde Açıl'ın annesi Sabriye Açıl, dayısı Cemal Aydın, kız kardeşi Sultan Çıtak ile eski eşleri Rahime Açıl ve Sinem Açıl taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel, Ali Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıl cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'na defnedildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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