Trafik kazasında hayatını kaybeden gelin toprağa verildi

Ankara'nın Bala ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında damat Ahmet Kemal Yıldız ile birlikte hayatını kaybeden 4 günlük evli Fatma Çayan Yıldız (27), Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin'de yapılacak ikinci düğüne giderken meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Fatma Çayan Yıldız'ın cenazesi İnebolu ilçesine bağlı Akkonak köyüne götürüldü.

Babaevinde helallik alınmasının ardından köy camisine getirilen cenaze için ikindi vakdi cenaze namazı kılındı.

Doğanyurt Müftüsü Fatih Koç'un kıldırdığı cenaze namazına gelinin ailesi, akrabaları, Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve köy halkı katıldı.

Doğanyurt ilçesinde ücretli sınıf öğretmenliği yapan Yıldız'ın cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Ankara'nın Bala ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında gelin Fatma Çayan Yıldız ve Hüseyin Ay olay yerinde hayatını kaybetmiş, damat Ahmet Kamil Yıldız (27) ve Hilal Kamil Ay (26) kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kazada araç sürücüsü Fatih Süleyman Demir ise ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA