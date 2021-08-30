Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti
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Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti

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Muğla'nın Milas ilçesinde 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seda Sayan, geçtiğimiz ay eniştesi Coşkun Yıldız'ın hastanedeki son halini de paylaşmıştı.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle yolculuk yaptığı sırada, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır bir şekilde yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ HÜZÜNLENDİRMİŞTİ

Kaza haberini duyan Sayan, eniştesinin hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirirken Coşkun Yıldız o anlar ile akıllara kazınmıştı.

Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti

HAYATA VEDA ETTİ

Bir süredir hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız, bugün hayata gözlerini yumdu.

Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti
Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti
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Trafik kazası sonucu bir süredir hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti - Haberler Magazin
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