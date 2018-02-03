Trafik Kazası Sonrası Sporla Hayata Bağlanan Bir Ömür

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1998 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından yürüyemez hale gelen Metin Demir, kendini spora adadı. 8 ay hastanede yatağa bağlı yaşayan Demir, o tarihten itibaren vücut geliştirme çalışıp, hem hayata yeniden döndü, hem de kurduğu spor salonuyla gençleri kötü alışkanlıklardan koruyor.

Geçirdiği ağır bir trafik kazası sonrası kendini spora adayan ve aradan geçen 20 yılda sporla hayata dönen Demir'in hikayesi örnek oldu. Demir, sadece sporla hayata tutunmadı ayrıca Mardin'in Kızıltepe ilçesinde başka gençlerin de umudu oldu. Yürüyebilmek için başladığı vücut geliştirme Demir'in zamanla hem mesleği hem de hayat kaynağı oldu.

Kaza sonrası yürüyemez hale geldiğini belirten Kızıltepeli Metin Demir, 20 yıl önce başından geçen talihsiz olayı şöyle anlattı:

"1998 yılında bir patlama sonucuyla trafik kazası geçirdim. 3'üncü derece yanık hastası oldum. Bacaklarımın tümü bitmiş bir durumdaydı. 8 ay hastanede kaldım. 8 ay yaşam mücadelesi verdim. Ardından spor ile tanıştım. 1998'den buyana hep spor ile uğraştım. Başlangıcı jimnastik ile yaptım. Ardından karate ve tekvando ile uğraştım. Kendi başarımla ve kendi becerimle buraya geldim."

"O talihsiz olay bana lütuf oldu"

Başından geçen talihsiz olayı bir lütuf olarak gördüğünü belirten Demir, "Buna Allah'ın bir lütfu diyelim. İllaki herkese Allah bir kaza veya olaydan sonra yol gösterir. Bana da bu güzel şansı ve mesleği nasip etti. Kızıltepe halkına sporu sevdirdiysem ne mutlu bana. Herkes beni tanır. 1998'den buyana gençleri hep spora teşvik ettim ve bunu başardım" diye konuştu.

"Sporu Demir sayesinde sevdim"

Sporu Metin Demir sayesinde sevdiğini söyleyen Baran İpek, "15 yaşında okuldan sonra bir kere spor salonuna geldim. Sporu sevmeye başladım. Birçok arkadaşım da Mehmet Demir ağabey sayesinde teşvik oldu" şeklinde konuştu.

Veysi Kandemir isimli genç ise Kızıltepe'de sporu Demir'in gençlere sevdirdiğini söyledi. Kandemir, sporun her zaman genç ve dinamik tuttuğunu söyledi. Vücut geliştirme çalışan başka bir öğrenci de 2 yıldır bu sporu yaptığını ve hocalarının kendilerine baba gibi davrandığını dile getirdi. - MARDİN