FATİH, İSTANBUL (İHA) - Trafik kazası geçiren gencin hayatı karardı... Hem ayağından hem de işinden oldu

Yolun karşısına geçerken aracın çarparak yaraladığı gence 45 bin lira

Fatih Duygucu: "İş bulamıyorum, çok mağdurum"

ADANA - Adana'da muavinlik yaparak geçimini sağlarken hafif ticari aracın çarpması sonucu ayağından sakatlanan gence, 45 bin lira tazminat verilmesine hükmedildi. Avukat Uğur Türkmen tazminatın çok az olduğunu söylerken mağdur genç, "Ben para falan istemiyorum ama yanlış yargılama yapıldı. Karşı taraf hiç ceza almadı" diyerek feryat etti.

Edinilen bilgiye göre, kaza 2020 yılının Temmuz ayında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüslerde muavinlik yapan 22 yaşındaki Fatih Duygucu evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışırken bir hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Çarpmanın etkisiyle savrulan Duygucu daha sonra hastaneye kaldırılıp tedavi gördü. Duygucu kaza sonrası ayak bileğinden yaralandığı için sakat kaldı. Bu nedenle işinden de oldu.

Avukat Uğur Türkmen aracılığıyla dava açan Duygucu, cep telefonuyla konuşurken yolun karşısına geçtiği için yüzde 100 kusurlu bulundu. Özel bilirkişi raporuyla tekrar mahkemeye başvuran avukat Türkmen, müvekkilinin 45 bin lira tazminat almasını sağladı.

"Amacım para değil"

Ayağından sakatlandığı için çalışamadığını belirten Duygucu, kusurunu kabul ettiğini ancak karşı tarafın da suçlu olduğunu ve hiç ceza almadığını söyledi. Duygucu, "Diz kapağımdan aşağısı vida ve platin ile kaplı. Olay yerinde basit bir kriko ile çizim yapıldı ve ben haksız çıkartıldım. Bundan dolayı da mağdur oldum. İş bulamıyorum. Annem kalp hastası, amacım para da değil. Hukukun kapatmış olduğu dosyanın tekrardan açmasını bekliyorum" diye konuştu.

Kaza okul bölgesinde

Aldığı tazminatın çok az olduğunu, tekrar ameliyat olacağını ve parayı ameliyata harcayacağını anlatan Duygucu, "Beklediğimiz bütçenin 4'te birini aldık. Komik bir rakam geldi. Ben bu haldeyken karşı tarafın ceza almasını istiyorum. Telefon ile konuştuğum için haksız çıktım. Tamam ben haksızım ama olduğumuz bölge okul bölgesi. Kameralarda da gözüküyor araç bana çarparken yavaşlamıyor. Tek isteğim sesimin duyulması" ifadelerini kullandı.

"Mücadelemiz sürüyor"

Avukat Uğur Türkmen ise ceza dosyasının kapandığını söyledi. Türkmen, "Ceza dosyası kapandığında bizde özel bilirkişiden rapor aldık ve tazminat için sigorta tahkim komisyonuna başvurduk. Müvekkilimizin yüzde 25 haklılığı tespit edildi ve gerçek alması gereken 180 bin liranın 4'te 1'i olan 45 bin lira verilmesine hükmedildi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Müvekkilimizin sakatlığı arttı. İkinci bir ameliyat olması gerekiyor. Hak arama mücadelemiz devam ediyor" dedi.