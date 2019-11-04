Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-300 kara yolunun Banaz'a bağlı Kaplangı köyü girişinde, Ahmet Tuncer (53) yönetimindeki 35 PA 194 plakalı otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.
Kazada, Ahmet Tuncer olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Harun Tuncer (21) hafif şekilde yaralandı.
Tuncer, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
VİDEO: Trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı