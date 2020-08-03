Trafik ekiplerinden "drone" destekli kontrol
Edirne'de trafik ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.
03.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.08.2020 16:47
Edirne'de trafik ekiplerince drone destekli denetim yapıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı'nın son gününde güney çevre yolunda trafik kontrolü yaptı.
Radarla hız denetiminin yapıldığı kontrolde hız limitlerini aşan sürücülere ceza uygulandı.
Drone ile yapılan denetimde de sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları ve şerit ihlalleri kontrol edildi.
Kaynak: AA