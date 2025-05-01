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TRAFİĞE KAPALI YOLLAR || 1 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da metro ve metrobüsler çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı?

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR || 1 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da metro ve metrobüsler çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı?
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1 Mayıs 2025 Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul'da güvenlik önlemleri kapsamında birçok yol ve bazı metro istasyonları geçici olarak trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar, "1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?", "Metro çalışıyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Mayıs Perşembe günü trafiğe kapalı güzergâhlar ve alınan tedbirlerin detayları…

1 Mayıs 2025 Perşembe günü kutlanacak olan Emek ve Dayanışma Günü öncesinde, İstanbul'da geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Toplanma alanları ve yürüyüş güzergâhlarında yaşanabilecek olası yoğunluklar nedeniyle, birçok yol trafiğe kapatıldı; bazı metro istasyonlarında da geçici hizmet durdurmaları yapıldı. Peki, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da metro ve metrobüsler çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 1 Mayıs'ta İstanbul'da araç trafiğine kapatılan yollar ve ulaşımda yapılan düzenlemelere dair merak edilen tüm detaylar…

1 MAYIS'TA METRO VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul'da metro ve metrobüs hatları genel olarak hizmet vermeye devam ediyor, ancak bazı duraklar güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı:

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR || 1 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da metro ve metrobüsler çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı?1 MAYIS'TA METRO VE METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU

İşte, toplu taşıma güzergâhları ve kapalı istasyonlar:

M2 Metro Hattı (Yenikapı–Hacıosman): Taksim, Şişhane, Vezneciler, Osmanbey, Gayrettepe ve Mecidiyeköy durakları hizmet dışı.

M7 Hattı (Mahmutbey–Yıldız): Kağıthane–Yıldız arası tüm istasyonlar geçici olarak kapalı.

M11 Hattı (Gayrettepe–İstanbul Havalimanı): Gayrettepe istasyonu kapalı.

Metrobüs: Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve Çağlayan duraklarında iniş-biniş yapılamıyor.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR || 1 Mayıs 2025 Perşembe günü İstanbul'da metro ve metrobüsler çalışıyor mu, hangi yollar trafiğe kapalı?1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

1 Mayıs 2025 tarihinde İstanbulkart sahibi vatandaşlar için tüm toplu taşıma ücretsiz. İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve vapur hatlarında geçerli olan bu uygulama gün boyunca devam edecek.

1 MAYIS'TA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI?

İstanbul'da özellikle Taksim Meydanı, Şişli, Beşiktaş ve Fatih çevresindeki birçok cadde ve bağlantı yolu sabah erken saatlerden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Alternatif güzergâhların tercih edilmesi öneriliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kapalı yolların tam listesini resmi kanallardan paylaştı.

TRAFİĞE KAPATILAN YOLLARI SORGULAMA EKRANI (1 MAYIS 2025)

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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