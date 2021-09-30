Trabzonlular "Beşirli Dolgu Alanı Projesi" ile denizle buluşacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Beşirli Dolgu Alanı Projesi" ile 750 dönümlük alanda deniz dolgusu yapılarak kurulacak alanda Karadenizliler denizle buluşacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, projenin kent için önemli bir rekreasyon ve turizm yatırımı olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, Medical Park Stadı'ndan itibaren şehrin doğusuna doğru yaklaşık 750 dönümlük bir alanı kaplayan projenin şu ana kadar dolgu çalışmalarının tamamlandığını, batıdaki bölümünde artık sona yaklaşıldığını aktardı.

Tahkimat çalışmalarıyla birinci etabın altyapısının da tamamlanmış olacağını ifade eden Zorluoğlu, "Burası cazip bir yatırım alanı olarak inşallah yatırımcılara teklif edilecek. Trabzon'umuzu ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimiz buradan istifade edecek. Birinci etapta özellikle arzumuz büyük bir mega lunapark yapılması ve beraberinde birtakım alışveriş yerleri, denize nazır restoranlar, konser alanları, yeşil alanlar, çocuklar ve gençler için özel alanlar oluşturacağız." dedi.

Zorluoğlu şunları kaydetti:

"Batıya doğru yeni yaşam alanları, rekreasyon alanları ile park ve bahçeler oluşturmayı planlıyoruz. En sonunda da Faroz Limanı ile dolgu alanı arasında şehrin tam kalbinde bir plaj oluşturmak. Bu plaj şu anda yavaş yavaş doğal olarak oluşuyor. İnşallah projeyle ve yapacağımız yatırımlarla şehrin merkezinde insanlarımızın faydalanabileceği önemli bir plaja ve çok önemli bir sahil alanına kavuşmuş olacağız. Proje tamamlandığında şehrimiz ve bölge için çok önemli rekreasyon ve sahil düzenleme alanı da oluşacak."

Trabzon halkının hep denizle buluşma arzusunda olduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Bunu biz Ganita-Faroz projemizle başlattık. Şu anda devam ediyor. Onunla birlikte inşallah Beşirli dolgu alanı da tamamlandığında insanlarımız çok daha rahat bir şekilde denizin imkanlarından faydalanmış olacak." diye konuştu.

Zorluoğlu, Ganita'dan Akyazı'ya kadar olan yaklaşık 7 kilometrelik güzergahın önemli bir sahil düzenleme projesi alanı olarak ortaya çıkacağını söyledi.

Birinci etapta yer alan en batıdaki 250 dönümlük alanın tahkimat çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını aktaran Zorluoğlu, "Yıl sonuna kadar altyapısı da tamamlanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yılbaşı itibarıyla burayı yatırımcılarımıza sunacağız, inşallah onlar da kısa bir süre içerisinde yatırımlarını yapacak. Hedefimiz 2023'te, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun 100'üncü yılında birinci etabı tamamlamak." ifadesini kullandı.