Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı
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Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Trabzonlu hemşehrisiyle yaşadığı anları paylaştı. Videoda, Trabzonlu kadının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmesi nedeniyle sevinç yaşadığı anlar yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, zaman zaman İstanbul'un çeşitli yerlerinde ziyaretlerine devam ediyor. İmamoğlu'nun son ziyaretinde kameralara yansıyan anlar ise izleyenleri tebessüm ettirdi.

"OĞLUM" DİYEREK YANINA GELDİ

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Trabzonlu bir kadının İmamoğlu'nu gördükten sonra yaşadığı sevinç yer alıyor. "Oğlum" diyerek İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanına gelen Trabzonlu kadın, bir süre sohbet ettikten sonra İBB Başkanı İmamoğlu'na sarılıyor.

ÇEVREDEKİLER DE TEBESSÜM EDİYOR

İmamoğlu, Trabzonlu hemşehrisine karşılık verirken, yaşlı kadın çantasından İmamoğlu'nun resminin ve televizyona çıktığı tarihlerin yazılı olduğu bir kağıt parçası gösteriyor. Kadın, ayağında kara lastikler olduğunu da belirterek Trabzon'un Akyazı ilçesi doğumlu olduğunu aktarıyor. Söz konusu anlar, çevredekilerin de tebessüm etmesine neden oldu.

Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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