Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü
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Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

Trabzon'un yüksek kesimleri, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

03.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:37
Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü

'un yüksek kesimleri, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı, özellikle ilçesine bağlı Vadisi ve çevresinde etkili oldu.

Her mevsim alternatif seçenekleriyle turist çeken civardaki ağaçlar, çeşmeler ve vadideki derenin bazı bölümleri, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yine vadide yer alan Sümela Manastırı'nı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Kaynak: AA
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